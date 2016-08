Las 68 viviendas de los bloques II y III ya han cobrado vida

V.S.C.

Miércoles, 31 de agosto de 2016

La comunidad de vecinos de las 317 VPO de Loma Colmenar es desde ayer más grande después de que tomaran posesión de sus viviendas los adjudicatarios de las casas de los bloques II y III. En total, 68 viviendas en las que se abrieron puertas y postigos para alojar a personas que han visto como su vida ha cambiado de forma radical por acceder a una vivienda “digna” y cuyo coste se pueden permitir.

Estas 68 casas se suman a las 44 del bloque I que desde el pasado martes ocupan sus adjudicatarios. Al igual que ocurrió la pasada semana, la alegría se palpaba ayer por toda la promoción de Loma Colmenar. Quienes ponían por primera vez el pie en su nueva casa no podían reprimir ni las sonrisas ni las lágrimas. Y es que, para muchos, esta vivienda es la respuesta a años de espera sobreviviendo en casas viejas, conviviendo con sus padres, o en pisos de alquiler que ni siquiera reunían las condiciones básicas para estar habitados. Este es el caso de Rahma. Ella, junto a su marido y sus hijos, pagaban 550 euros por una vivienda asolada por las humedades. Para esta mujer, supone “una emoción” muy grande ser una de las adjudicatarias de esta promoción. Ni ella ni su marido trabajan y tienen dos hijos menores, que ahora pasarán a tener su propio dormitorio. Por eso, su sonrisa asomaba a cada momento dando vueltas por su nueva casa.

Mihad, otra de las nuevas vecinas de Loma Colmenar, llevaba seis años solicitando una VPO. Junto con su marido y sus dos hijos vivían de alquiler, sin recibir ninguna ayuda. “Ahora, por la mitad de lo que pagábamos tendremos nuestra propia casa”, comentaba.

Cristina es una de las adjudicatarias más jóvenes de esta promoción. Junto con su novio, hace tres años que se inscribió para optar a una casa de protección oficial, y ayer entró en su nueva vivienda acompañada de toda su familia. En su piso se vivió una auténtica fiesta por la felicidad de tener una casa donde comenzar una nueva vida y poder dejar la vivienda de sus padres, donde hasta ahora residían.



Cuotas “asumibles”

Mientras, Mohamed, otro de los vecinos, no podía contener la emoción al contar cómo desde 2010 se encontraba esperando una vivienda de protección. Tras tirarle su casa, vivían de alquiler pagando 600 euros y recibiendo ayuda de Asuntos Sociales. Ahora su cuota será de 250 euros, una cantidad “más asumible” para él y su familia, compuesta por su mujer y sus cuatro hijos, quienes ayer veían con asombro cómo era su nuevo hogar.

Los termos de agua o las humedades, los deficiencias que más se reclaman

Tras casi dos años cerrada, la promoción de Loma Colmenar ha presentado diversas deficiencias que Emvicesa está atendiendo estos días. La gerente de la empresa municipal, Kissy Chandiramani, explica que los problemas con los termos de agua o las humedades son los más corrientes. Por eso, señala, se le avisa a los propietarios de que no comiencen a utilizar el termo hasta que no lo autoricen los técnicos porque hay que tener en cuenta cuestiones como que si no está lleno se puede estropear.

El proceso que se está llevando a cabo para atender las deficiencias o averías que los propietarios encuentran, según manifiesta Chandiramani, es registrar primero por escrito la demanda y entonces se evalúa la urgencia de la misma para atenderla en función de su prioridad. La gerente de Emvicesa pide paciencia a los propietarios y recuerda que estas cuestiones son habituales cuando se abre una nueva promoción y a todos se les dará respuesta en los próximos días.

Mientras, otra de las reclamaciones está siendo la falta de alguna llave. No obstante, Chandiramani señala que a cada propietario se le da un juego completo en el que se incluye la llave del portón, de la casa, y del garaje. Llaves que en estos días se entregarán ya a los propietarios del bloque IV que está previsto abrir el próximo lunes, según apuntó ayer la gerente de Emvicesa.