El MDyC exige “aclaraciones” sobre el convenio con la Escuela Hípica

EL PUEBLO

Miércoles, 31 de agosto de 2016

La diputada Fatima Hamed no comprende “muchas de las actuaciones que se han realizado en el procedimiento administrativo llevado a cabo para aprobar una subvención nominativa”.

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) va a “exigir” al consejero de Deportes, Fernando Ramos, aclaraciones por el Convenio aprobado el pasado viernes en el Consejo del Gobierno del con la Federación Hípica de Ceuta para la puesta en funcionamiento de la Escuela de Equitación por un importe total de 349.394,24 euros.

El MDyC “no comprende muchas de las actuaciones que se han realizado en el procedimiento administrativo llevado a cabo para aprobar una subvención nominativa”. Por un lado “en la propuesta que presenta se habla de sufragar los gastos que se recogen en el proyecto que presenta dicha Federación, proyecto que, en el expediente aprobado por el Consejo Gobierno del pasado viernes, no consta por ningún lado y tanto la secretaria accidental como el interventor accidental no hacen ninguna referencia al mismo en sus informes. Por lo que no entendemos cómo se puede llegar a dar una subvención sin cumplir las exigencias que la ley establece”.

Por otra parte manifiesta que en el Convenio que se aprueba se indica que la Federación “deberá elaborar la programación deportiva correspondientes a la escuela de equitación la actividades en horario escolar y la actividad de hipoterapia y menores, así como, el calendario de funcionamiento de las mismas”, por lo que el MDyC “no entiende cómo se puede valorar un convenio de colaboración sin conocer cuáles son las actividades que se van a desarrollar y cómo se ha llegado a esos 350.000 euros”.

De esta manera, Hamed denuncia que “nuevamente en un Convenio de Colaboración, el Instituto Ceutí de Deportes (ICD) vuelve a permitir actividades lucrativas a la Federación de Hípica con contratos de pupilaje, como ya hizo con la de Fútbol y que el Interventor accidental consideraba que según la legislación vigente se trata de prestaciones que debieran concertarse mediante la firma de un contrato, por lo que vuelve a insistir en que se hace necesario regular el régimen al que se va a someter a esos animales”, añadiendo que “habrá que regular mediante contrato qué servicios comprende esa cuota mensual”. El MDyC exigirá “la presentación del contrato de cesión de los 40 animales que se van a alquilar y de la memoria económica de donde ha salido el precio de 62,5 euros al mes”, entendiendo que “en el expediente aprobado en el Consejo del pasado viernes la única mención a ese estudio es que analizando los precios mínimos de mercado para el alquiler en régimen de cesión en diferentes clubs hípicos del territorio peninsular es imposible un precio inferior a 100-120 euros animal/mes. El precio establecido por animal, tal y como se detalla en la memoria económica, será de sesenta y dos con cinco euros/mes, siendo el mínimo aplicable por el conveniado”.

Así, indica que “la memoria económica lo único que señala es que esta cantidad cuyo límite inicial está fijado en 2.500 euros, la hemos tomado con un mínimo y con un máxima, siendo ésta última la que tomaremos en la cuenta final, al no ser nada significativa”. El MDyC “no comprende cómo se puede realizar una valoración del alquiler de 40 caballos con tan poca argumentación, a no ser que ya existiera ese acuerdo con el propietario. Tampoco queda claro quién es el que debe alquilar los caballos si el conveniado o la Ciudad. Asimismo, destaca que “las prisas para aprobar el Convenio para solucionar el problema de los caballos que el Gobierno de Vivas ha generado y que se encuentra sin solución desde hace quince meses, se olvidó de aprobar el gasto multianual, debiendo la secretaria accidental recordar en su Informe que antes de la aprobación del Convenio, para el ejercicio 2017, se deberá prever la correspondiente dotación presupuestaria de 232.929.,47 euros”, teniendo que presentarse en el mismo consejo otro acuerdo para reservar esa cantidad en el próximo año, sin el preceptivo informe del Interventor accidental”.