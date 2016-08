Caballas reivindica que se incremente el número de escuelas infantiles

EL PUEBLO

Miércoles, 31 de agosto de 2016

Caballas, tras la polémica surgida en torno a Amor Fraterno y la Escuela Infantil que allí se ha ubicado hasta este curso, ha salido a la palestra para denunciar el déficit de escuelas infantiles en Ceuta y exigirle al Gobierno que actúe para paliarlo. La formación, a través de un comunicado, señala que el número actual de escuelas para niños de entre cero y tres años con las que cuenta la ciudad “no responde a la cada vez mayor demanda y necesidad de las mismas”.

“El déficit se ve gravemente acentuado en las barriadas periféricas”, aseguran loca localistas para añadir: “Desde Caballas no entendemos cómo un núcleo poblacional como la barriada del Príncipe, que cuenta con más de 2.000 niños entre cero a cuatro años, no disponga de una escuela infantil y, lo que es más grave aun, que el Gobierno no tenga prevista escuelas infantiles en la zona”. Para los localistas, “la única explicación es el desinterés e indiferencia del Gobierno ante esta demanda de equipamientos básicos como son las escuelas infantiles, y en segundo lugar su empeño en no actuar ante el grave desequilibro territorial existente en Ceuta”.

Desde la formación instan al Gobierno a actuar ante el déficit de escuelas infantiles que registra la ciudad, no sólo en número sino también en su ubicación, y pide que se extiendan las mismas a todos los puntos de la ciudad, especialmente a aquellos en que la demanda sea notablemente elevada como es el caso de la barriada del Príncipe.