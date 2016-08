Bravo desconfía de que el PSOE dé finalmente su abstención a Rajoy

V. SAURA

Miércoles, 31 de agosto de 2016

Mariano Rajoy se subió ayer por la tarde a la tribuna del Congreso de los Diputados para pronunciar, como candidato del PP, su discurso de investidura e intentar arrancar, al menos, una abstención a los socialistas que le permita ser nombrado presidente del Gobierno. Un discurso bien valorado por los suyos y entre ellos el diputado por Ceuta, Juan Bravo, para quien la intervención del candidato popular fue “una exposición clara de lo que se ha hecho, un repaso a lo que se querría hacer reflejando los puntos del acuerdo alcanzado con Ciudadanos y Coalición Canaria, y un agradecimiento a ambas formaciones, así como una invitación al resto para que se sumen a este proyecto y permitan que se conforme gobierno y el país pueda comenzar a andar”.

No obstante, desde la bancada popular no confían en que el PSOE permita formar gobierno y se abstenga y así lo trasladaba ayer el diputado por Ceuta, en declaraciones a EL PUEBLO. Tras la intervención de Rajoy, Bravo lamentaba que la situación de bloqueo que existe “es un empecinamiento de Pedro Sánchez que, por distintos motivos, considera que no debe apoyar al Partido Popular aunque muchas voces de su partido se han manifestado abiertamente pidiendo la abstención”. Una abstención que, recuerda el diputado ceutí, “sólo sería para que se forme gobierno porque muchas de las medidas requieren del apoyo posterior del PSOE u otras formaciones” para salir adelante. “Sólo se trataría de permitir que el gobierno empiece a andar con la posibilidad de hacer una moción de censura”, insistió Bravo para añadir: “Creo que se están cerrando las vías a que se conforme gobierno sin ningún argumento”.



Abiertos a negociar

“Nuestro presidente ha planteado lo mismo que el 21 de diciembre y se ha demostrado nuestra parte de generosidad en cuanto a reconocer o intentar reflejar en nuestra forma de gobierno parte de las voluntades de otras formaciones”, apuntó ayer Bravo, para quien el PP ha hecho “lo que debía”. Ahora, entiende Bravo, “la primera parte de esta ecuación, que sería dejar gobernar a la lista más votada, es la que en este caso corresponde al PSOE, al PNV y a los partidos catalanistas”.

Bravo, que siempre ha confiado en que el PSOE se abstuviera finalmente para permitir gobernar al PP, reconocía ayer ser optimista en cuanto a que Mariano Rajoy va a ser el presidente de España, pero afirmaba no tener claro que vaya a ser esta semana “por las actitudes que se han visto en el Congreso”. “Las cámaras enfocan principalmente al ponente y menos a los que estamos en el hemiciclo, pero he visto a un candidato Sánchez muy fuera del discurso, con lo cual difícilmente anticipo que nos vayan a dar la abstención”, trasladó el diputado por Ceuta. No obstante, puntualiza, si el PSOE no permite crear Gobierno “tendrán que explicarlo y no será fácil”. “Si el PSOE no hace lo que tiene que hacer, sus votantes sabrán reflejar la consecuencia en las urnas”, aventura Bravo.

En esta situación, el diputado pone su vista en las elecciones gallegas y vascas como un punto de inflexión para evitar unos terceros comicios. “Si el PP tuviera la mayoría absoluta en Galicia sería un resultado que reforzaría nuestra postura y también habría que ver qué ocurre con el PNV”, comentó ayer Bravo para añadir: “Es verdad que pedirle el apoyo antes de las elecciones, desde el punto de vista estratégico, no parece conveniente y por eso creemos que, a pesar de ser de centro-derecha, no está por la labor, pero si tuviéramos su apoyo, estaríamos en 175 sí frente a 175 no”. Por eso, insiste el popular, el PSOE tiene que ser parte del gobierno con la abstención o el sí. “El PSOE tiene que se parte a la hora de llegar a acuerdos y adoptar medidas en materias tan importantes como lucha contra el terrorismo, materia laboral, el estado del bienestar... entre todos lo tenemos que hacer y nunca sin olvidar el interés general de España”, apostilló el diputado por Ceuta.