La Ciudad trabaja ‘a toda máquina’ para rehabilitar el CEIP José Acosta

V.S.C.

Jueves, 1 de septiembre de 2016

El próximo 8 de septiembre, el área de guardería del hasta ahora CEIP José Acosta, estará preparada para acoger a los alumnos que se encontraban en la Escuela Infantil de Amor Fraterno y así lo confirmó ayer el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que visitó las instalaciones de este colegio que ahora se ha trasladado a la antigua Facultad de Humanidades para comprobar ‘in situ’ el trabajo que se desarrolla para habilitar las aulas. El presidente, con su presencia y sus declaraciones, quiso zanjar la polémica abierta sólo cinco días antes por la consejera de Educación, Mabel Deu, que el pasado viernes aseguraba que los alumnos de Amor Fraterno comenzarían el curso en el inmueble de la Pía Unión aunque esta se negara a ampliar el contrato de alquiler que mediaba para que la Ciudad Autónoma utilizara parte del inmueble.

El contrato finalizaba ayer mismo y una semana antes, desde el Gobierno se confiaba en continuar en Amor Fraterno, pero las negociaciones para que esto ocurriera se torcieron al pedir la Pía Unión que el precio del alquiler se aumentara de 4.500 a 20.000 euros para cubrir gastos. Un coste que la Ciudad no estaba dispuesta a asumir y que precipitó que se tuviera que buscar una solución urgente a la encrucijada en la que se encontraba la administración.

Y es que, la Pia Unión aseguraba por un lado que el contrato acaba el 31 de agosto y el Gobierno, por otro, mantenía que existía una prórroga de un mes ampliable a dos. Prórroga que Deu se mostraba dispuesta a agotar pero que, finalmente, no se va a hacer valer ya que el Gobierno ha optado por la vía intermedia que pasa por habilitar las aulas del CEIP José Acosta. Un trabajo que se ha iniciado con el tiempo en contra, pero que Vivas confía que esté completado en siete o diez días y así lo trasladó ayer.



Evaluación previa

El presidente, que estuvo acompañado por el delegado del Gobierno, el director Provincial de Educación, y la consejera de Educación, señaló que hasta ayer no se había podido confirmar la posibilidad de habilitar las aulas y de hacerlo antes del próximo día 8, fecha fijada para el inicio del curso escolar. Pero tras evaluar la situación con la Dirección Provincial de Educación, Vivas explicó que se confirmó la viabilidad de esta alternativa a pesar de que todavía no se ha resuelto la cuestión del comedor. “Se están barajando en estos momentos distintas opciones en las que vamos a trabajar, pero aseguramos que los niños tendrán cubierto ese servicio cuando se abra la guardería”, afirmó.

Hasta estas nuevas aulas se trasladarán todos los alumnos inscritos en Amor Fraterno a excepción de dos bebés, según especificó Vivas, que serán reubicados en otra guardería municipal. Desde hoy mismo, avanzó el presidente, se comenzará a contactar con los padres de los niños para comunicarles el cambio.

El presidente quiso aprovechar su intervención ante los medios para lanzarle un mensaje a la oposición y evitar que Caballas se “apunte el tanto” de esta decisión. “Esta solución no se le debe adscribir a ningún grupo de la oposición”, apostilló Vivas para explicar que la iniciativa “se activó el pasado viernes por parte de la consejera cuando quedó descartada toda posibilidad de prorrogar el contrato que la Ciudad tiene con la Pía Unión”.



Críticas de la oposición

Ante las muchas críticas que se han sucedido desde el viernes por la gestión del Gobierno en lo concerniente a Amor Fraterno, Vivas defendió la actuación de su consejera de Educación, Mabel Deu, de la que dijo que ha actuado “con absoluta diligencia, prudencia, responsabilidad y eficacia”. “En la relación de sus prioridades, el primer lugar lo ha ocupado los niños”, aseveró el líder del Ejecutivo.

En cuanto a la Dirección Provincial de Educación y a Delegación del Gobierno, Vivas agradeció su respuesta. “Cuando la consejera le planteó la situación, no hubo ningún tipo de reticencia”, señaló el presidente, que destacó que la colaboración entre ambas administraciones se extiende “a todos los ámbitos”. Educación, Fomento y Obimace, además desde la Dirección Provincial, se han puesto a trabajar para hacer posible el traslado y Vivas se mostró satisfecho con la diligencia puesta en servicio de esta causa de la que, dijo, no se pretende generar “ninguna polémica”.

Vivas confía en devolver las llaves de Amor Fraterno en una semana

Tras confirmar que la Escuela Infantil de Amor Fraterno se trasladará al CEIP José Acosta, el presidente de la ciudad, Juan Vivas, se mostró ayer confiado en devolver las llaves del inmueble de la Pía Unión en “siete o diez días”, aunque la entidad se las reclamaba para el día 31 de agosto. A pesar de que el líder del Ejecutivo no quiso “generar ninguna polémica”, esta existe desde el pasado viernes y ante las posturas encontradas que se han dado, Vivas defendió la expuesta por Deu e insistió en que la Ciudad considera “que el contrato de arrendamiento con la Pía Unión está en vigor, por lo menos en el plazo de un mes”. No obstante, destacó, “se va a hacer todo lo posible por que en siete o diez días la entidad cuente con las llaves de su propiedad”.

Ante la pregunta de si se sentía decepcionado con la Pía Unión, Vias dijo que no y añadió: “Simplemente ha planteado unas condiciones que la Ciudad no podía aceptar porque consideraba que no se correspondían con la defensa del interés general y también en algunas de sus pretensiones no se correspondían con las capacidades legales que están a nuestro alcance”.

“No estoy aquí para enjuiciar el comportamiento de la Pía Unión. Además, queremos seguir manteniendo unas buenas relaciones con esta entidad y no fomentamos ni alimentamos tensiones ni crispaciones”, afirmó Vivas, que a continuación defendió las declaraciones de su consejera de Educación, Mabel Deu, que el pasado viernes aseguraba que los alumnos comenzarían el curso en Amor Fraterno y que ella estaría allí para abrirles la puerta.

“Las declaraciones de la consejera no estuvieron mal porque ese día no se conocía que podíamos tener a nuestro alcance una solución inmediata”, explicó el líder del Ejecutivo ante preguntas de los medios de comunicación. Vivas insistió en que el viernes fue cuando “una vez descartada otra posibilidad, se activó la alternativa del José Acosta”.

Una alternativa que, señaló, se podría haber demorado meses. “Lo que dijo la consejera es que si esa circunstancia se daba, antes de dejar de atender a cien familias, hubiéramos hecho todo lo posible para convencer a la Pía Unión y por prorrogar el contrato tres meses o el tiempo necesario para adecuar estas instalaciones”, aclaró Vivas.

Aunar instituto y Escuela Infantil en un espacio

Tras cumplir el primer objetivo de acoger las aulas de Amor Fraterno, Vivas señaló que se seguirá hablando para poder construir el instituto de secundario en el José Acosta sin utilizar las instalaciones de la Escuela Infantil. “Habrá que buscar fórmulas imaginativas para conjugar la guardería con el instituto”, afirmó.

Compromiso de ampliar las plazas de 0 a 3

“Nuestro compromiso es ampliar la oferta de 0 a 3”, recordó Vivas para añadir que existen distintas posibilidades para conseguirlo. ”No descartamos Nuestra Señora de África”, aseguró pero también reconoció que para ello será necesario, primero, descatalogar el inmueble y después declararlo en ruina, para poder construir allí un nuevo edificio.

Un doble objetivo que se queda atrás

Vivas reconoció ayer que el Gobierno no se había planteado la obra en el José Acosta porque se pretendía comprar el edificio Amor Fraterno para consolidar el número de plazas de guardería, pero también para ampliar la oferta asistencial en la barriada con una oferta cultural en las plantas que ahora mismo no se utilizaban en el edificio.