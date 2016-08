Las declaraciones de Martínez y Román, aplazadas al día 8

V.S.C.

Jueves, 1 de septiembre de 2016

La parte denunciada intentó que se archivara la causa por que no había comparecido el presidente de ‘Conciencia Libre’.

Guillermo Martínez, como testigo, y Susana Román, como investigada, no declararon finalmente ayer ante el titular del juzgado de Instrucción número cinco, que les había citado para aclarar si hubo pagos de publicidad irregulares a ‘Ceuta TV’ entre 2012 y 2015 por un importe cercano a los 800.000 euros. Una causa que ha sido judicializada tras la denuncia por parte de la asociación ‘Conciencia Libre’ de una presunta malversación de fondos.

La declaración se ha visto aplazada, por cuestiones formales, hasta el próximo jueves 8 de septiembre a las diez de la mañana. Y es que, según la información que ha obtenido EL PUEBLO, la parte denunciada intentó que se archivara la causa alegando que no se había presentado el presidente de ‘Conciencia Libre’, Luis María Fernández, como representante de la asociación que ha hecho la denuncia.

No obstante, este había nombrado a un procurador y abogado que sí se encontraban en la declaración, entendiendo que Fernández no debía personarse ya que no ha hecho la denuncia a título personal sino como representante de una organización. Una cuestión técnica que el titular del juzgado decidió resolver emplazando a las partes al próximo jueves y solicitando que el presidente de Conciencia Libre comparezca para presentar los estatutos de la organización y la inscripción de la misma en el registro de asociaciones, así como para ratificar la denuncia.

Además es posible que la acusación pase de ser particular a popular, ya que no es parte afectada por estos presuntos pagos irregulares que se hicieron a ‘Ceuta TV’ después de que una sentencia firme ordenara al Gobierno que retirará la licencia de misión a la cadena para dársela a la empresa editora de ‘El Faro’.

Ni Martínez ni Román quisieron hacer ninguna declaración a su entrada a los juzgados, que tuvo lugar en torno a las 9.30 horas. A los populares también los acompañó el interventor de la Ciudad Autónoma, que estaba llamado a declarar también en calidad de investigado.