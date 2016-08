Detenidos dos menores en el Parque Ceuta por quemar una motocicleta

SAMUEL DUEÑAS

Jueves, 1 de septiembre de 2016

Un vecino de la Urbanización Parque Ceuta alertó a inicios de semana al 091 de actos vandálicos que estaban realizando dos menores. Hasta allí se desplazó una dotación de la Policía Nacional que a su llegada se encontró ardía una motocicleta marca YAMAHA y junto a esta un turismo marca Ford modelo Escort, dañado por las llamas, siendo necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos.

Hay que recordar que con el fin de dar una más rápida respuesta ante la comisión de infracciones la Jefatura Superior de Policía de Ceuta estableció una sectorización asignando indicativos policiales en cada uno de ellos, los cuales ejercen una especial vigilancia en calles y barriadas con un patrullaje activo.

En esta operación, inmediatamente se procedió a la identificación de estos dos jóvenes que se encontraban en el lugar indocumentados y manifestando que eran menores de edad y que un sujeto les pasó la motocicleta robada para su uso y que posteriormente tenían que quemarla. Por momentos se vivieron momentos tensos porque los menores no mostraron colaboración alguna, recibiendo con agresividad a los agentes y mostrándose en un tono desafiante y violento.

Un menor es natural de Cádiz y el otro nacido en Ceuta. Así, ambos fueron entregados a sus familiares, concretamente uno a su padre y otro a su abuela. Posteriormente, han citados para su comparecencia en la Fiscalía de Menores de nuestra ciudad.

En este caso no se trataba de menores del Centro la Esperanza, por lo que se confirma lo que el portavoz del Gobierno señalaba en el pasado viernes de que “no todos los niños que generan actos vandálicos en la ciudad están relacionados con los MENA, hay otros muchos que deambulan por las calles y que también generan situaciones de violencia”.

Sin duda, el vandalismo en Ceuta es una situación que preocupa y mucho tanto al Gobierno como a la propia ciudadanía. No es un tema fácil de solucionar debido a que hay muchos menores deambulando por las calles sin hacer nada, ni estudian, ni trabajan, de ahí a que una de las porpuestas realizadas la pasada semana por el secretario general de Ciudadanos, Albert Rivera, de que a este tipo de personas “se les debería poner de nuevo el servicio militar obligatorio”. A raíz de ahí son muchas las personas que han respaldado esta propuesta, auque de momento se trata tan solo de una propuesta.

Desde la Policia Nacional han querido agradecer la colaboración ciudadana que existe en situaciones de vandalismo de este tipo y llaman a tener en cuenta las medidas de seguridad que son necesarias para evitar robos en los domicilios, tal y como ha ocurrido durante este verano en varias viviendas. Así, recomiendan echar la llave de la cerradura de las puertas aunque se esté en el domicilio, dado a que hay individuos que se dedican a entrar en las viviendas por las noches aplicando el modo de la tarjeta o radiografía”. La prevención es tarea de todos.

La delincuencia en Ceuta va más allá de la problemática de los MENA

Después de que varios presidentes vecinales se reunieran la pasada semana con los problemas causados en sus barriadas por los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) como tema a tratar, la cuestión ha saltado al debate público y ayer el consejero de Presidencia, Jacob Hachuel, quiso pedir cautela y que no se criminalice a estos jóvenes como colectivo. Y es que, puntualizó, entre ellos habrá chicos conflictivos y también menores integrados. Además, se encuentran aquellos menores que “deambulan por las calles” y que no están bajo el paraguas de la administración. Aunque, señaló, la Ciudad no rehuye su responsabilidad también en estos casos.