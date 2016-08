Alí denuncia que el centro ‘La Esperanza’ no tiene licencia de apertura

EL PUEBLO

Jueves, 1 de septiembre de 2016

El líder de Coalición Caballa, Mohamed Alí, destapó ayer una nueva polémica, en este caso vinculada al centro de menores ‘La Esperanza’ del que, denuncia, no tiene licencia de apertura ni ningún tipo de autorización administrativa para desarrollar su actividad. Una denuncia que se basa en un informe técnico emitido por la propia administración en febrero de este año después de que desde el área de inspección se acudiera al centro a pasar una revisión a requerimiento del servicio de prevención de riesgos laborales.

La destinataria de este informe, del que no se ha sabido nada hasta ahora, era la consejera de Sanidad, Consumo y Menores, Adela Nieto, según figura en el escrito, lo que da a entender que desde este área se tiene conocimiento de la situación en la que se encuentra este centro de menores.

No obstante, la falta de licencia de apertura no es la única deficiencia que denunciaba ayer Alí valiéndose de su cuenta en la red social Twitter. Y es que, el líder localista criticaba a través de las redes el mal estado del suelo del centro, del que incluso mostraba una imagen. En su mensaje, Alí señalaba: “La Esperanza no tiene licencia de apertura y además hay que reclamar por vicios ocultos, teniendo en cuenta las deficiencias”.

La denuncia sobre este centro, donde desde hace cinco años se acoge a Menores Extranjeros No Acompañados (MENA), se produjo ayer a última hora de la tarde y comenzó a circular por las redes sociales como la pólvora. De momento, la Ciudad no ha emitido ningún comunicado.