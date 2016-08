Los afiliados de Ciudadanos elegirán a la Junta Directiva el próximo día 9

LUIS CORBACHO

Jueves, 1 de septiembre de 2016

Desde la dirección nacional de Ciudadanos, a través de su Secretaría de Organización, se convoca a la Agrupación de Ciudadanos Ceuta ‘Partido de la Ciudadanía’ para celebrar el proceso de elección de miembros de la Junta Directiva. El proceso se llevará a cabo el próximo viernes día 9 de septiembre.

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos por los afiliados que emitan voto. Por su parte los miembros de la Junta Directiva elegidos serán los que designen a su coordinador.

Por otra parte la actual coordinadora, Karima Aomar, expuso sobre la intervención de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, de ayer por la mañana que “además de la naturalidad y la fluidez con la que se ha dirigido a los miembros de la Cámara, he de destacar la contundencia y la claridad en sus peticiones a los grupos parlamentarios de PP y PSOE. Nuestro presidente tiene claro qué es lo que quiere nuestra formación de los líderes del PP y PSOE, por lo que no le ha hecho falta seguir un guión preestablecido ni leer apuntes, para hacerles llegar el mensaje de todos los españoles: hace falta llegar a acuerdos, anular el bloqueo institucional y asegurar la estabilidad del país”.

Aomar considera que “en vista de la actitud de Pedro Sánchez y considerando su tajante y reiterativo no es no, dudo que en futuros encuentros cambie de opinión. De ser así, flaco favor le estaría haciendo a los españoles alargando el proceso que inicia con un no para luego opinar distinto. Entiendo que igual de irresponsable es no querer solucionar la situación de bloqueo actualmente existente, como la de dar una solución agotando los plazos y los tiempos”.

Unas terceras elecciones “son injustas para los españoles. Los ciudadanos se merecen que se les respeten. Y no hablemos del quebranto económico que eso supondría; gastos de los comicios electorales, la falta de aprobación de los Presupuesto Generales del Estado, las sanciones que con toda probabilidad nos aplicarían desde Bruselas.

Por no hablar de la negativa opinión e imagen que daríamos ante el resto de la Comunidad Europea”, indicó.

La coordinadora añadió que “Ciudadanos, con nuestro presidente a la cabeza, ha sido la formación cuyo discurso conciliador y responsable ha estado a la altura de las circunstancias”.