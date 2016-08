El delegado traslada a Interior el “incidente” entre CNP y Benemérita

V.S.C.

Jueves, 1 de septiembre de 2016

La guerra abierta declarada entre sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil tras la visita de una delegación de Frontex a la ciudad, no ha pasado desapercibida para los responsables de la plaza de Los Reyes, desde donde se ha dirigido un informe a Madrid para dar cuenta de lo ocurrido. El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurull, informó ayer ante preguntas de los medios de comunicación que ha hecho un informe sobre “el incidente” que ha elevado al Ministerio del Interior y que será este el que adopte las medidas “que estime oportunas, si que es que estima oportuno adoptar alguna medida”.

El delegado no quiso decantar la balanza a favor de ninguno de los dos cuerpos y, amparado en su habitual cautela, no hizo ninguna valoración. “No me voy a pronunciar al respecto” señaló para insistir: “Es una cuestión que he sometido a criterio de los órganos superiores del Ministerio de Interior, expresando cuál era mi opinión el respecto, y son ellos los que han de resolverlo”. “Considero improcedente que yo me pronuncie antes que los órganos que tienen competencia para hacerlo”, zanjó ayer Cucurull.

Con esta respuesta, ante todo comedida, se pone un punto, al menos y a parte, a la polémica protagonizada por sindicatos policiales y de la Benemérita. No obstante, todavía está por ver que sea un punto y final al conflicto de intereses que se ha mostrado que existe entre ambos Cuerpos por cuestiones como la gestión de temas fronterizos. Y es que, incluso se ha amenazado con interponer denuncias ante alguna de las críticas vertidas por diversas organizaciones, una de las cuales incluso llegó a comparar al teniente coronel de la Guardia Civil en el despacho del jefe superior de Policía Nacional con Tejero entrando en el Congreso.

La polémica se desarrolló durante la semana pasada en la que se cruzaron comunicados de distintas asociaciones dando su punto de vista.