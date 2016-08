Vivas afirma que cumplirá la ley al adquirir ‘Solidaridad’

EL PUEBLO

Jueves, 1 de septiembre de 2016

La polémica por la venta de la escultura de Elena Laverón continú. El Grupo Parlamentario de Caballas planteará una interpelación en el próximo pleno. Por su parte los técnicos de la Intervención de la Administración local tampoco dan su visto bueno sin la correspondiente tasación.

Al parecer por este motivo desde Intervención se han negado a aprobar el pago de los 165.000 euros (150.000 más IPSI) que cuesta la escultura titulada ‘Solidaridad’ de la escultora ceutí, que actualmente puede verse instalada en la Plaza de la Constitución, en el marco de una exposición.

Juan Vivas, presidente de la ciudad, se pronunció ayer sobre este tema. En primer lugar dijo que “vamos a cumplir con la ley. Nosotros no tenemos conocimiento, de momento, de ningún informe de la Intervención”. De todos modos apuntó que “no aseguro que no exista, pero nosotros no tenemos conocimiento de informe de Intervención”.

La idea en la que insistió es que el gobierno local cumplirá con la ley. “La adquisición o la tasación de obras llamadas contemporáneas, es decir, de artistas vivos es difícil de realizar porque parece que técnicamente no hay unos códigos o unos cánones que permitan esa tasación”.

De cualquier manera “si el interventor dice que tiene que haber una tasación la habrá. Vamos a cumplir estrictamente con la ley”, añadió Vivas.



Por su parte Búscome afirmó sobre este tema que “todo esto es fruto de la sinrazón de un Gobierno que no es digno de representar a una población como Ceuta, una ciudad excluida, sin futuro económico, sin rentabilidad cultural y con una nula política educativa, que ha llevado a derrochar no solo en una figura carente de toda lógica, también en unas fiestas patronales que solo han disfrutado unos pocos y en una política de conciliación e igualdad que responde más a los años 70”.

La asociación ya rechazó en su día “esta falta absoluta de criterio porque la gente de Ceuta que tiene contacto con nuestra asociación no daba crédito a este capricho del Gobierno Local”.

Por otro lado, argumentar que 165.000 euros “es para poner en valor la migración, cuando no dejamos de ver muertes en nuestras costas, recursos personales y materiales insuficientes, recortes en la cooperación al desarrollo o el apoyo al mismo acuerdo con Turquía, es lo más mezquino que se puede ver en la política. Las cifras de la miseria aumentan y cuatro personas abrazadas en medio de una plaza no harán que el futuro de la migración se dignifique, sobre todo cuando lo hace un gobierno que le ha quitado la tarjeta sanitaria. Estamos seguros que esos 165.000 euros bien podrían ser usados para un bien común y colectivo, no figurativo”.

En el caso de que la partida deba ser para los temas de cultura o educación, “ya hemos dicho que existen mil maneras de fomentar la cultura local”, añadió Búscome.