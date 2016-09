Alí lamenta el “estado del Centro de Menores” y pide que se reproche su estado a la empresa constructora

SAMUEL DUEÑAS

Con la intención de conocer de manera directa el desarrollo de los programas de alfabetización que se desarrollan en el Centro de Menores La Esperanza, el diputado de Caballas, Mohamed Alí, en compañía de Mohamed Faitah, acudieron el pasado miércoles a las instalaciones ubicadas en la barriada de Los Rosales para conocer de primera mano la situación actual de este centro.

Tras la visita, Alí confesó que “nos quedamos horrorizados del estado en el que se encuentran. La infinidad de desperfectos acumulados, de toda clase y condición, convierten aquello en unas dependencias impropias de una Ciudad que gestiona trescientos millones de presupuesto anua”. En este sentido explicó que “el abandono es evidente y las excusas ofrecidas, teniendo en cuenta que no existe ni contrato de mantenimiento ni programa alguno para hacerlo con recursos propios, son inaceptables”.

El diputado de Caballas quedó sorprendido de la situación de La Esperanza y manifestó que “lo más grave es la constante y progresiva filtración de aguas fecales que se produce desde la segunda a la primera planta que ha obligado a cerrar parcialmente algunas dependencias, y obliga a convivir con una humedad maloliente absolutamente indigna.

En otro sentido, explica que “recabada información al respecto en el Área de Menores, se nos comunica que estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Consejería competente sin que, hasta la fecha se haya producido actuación alguna”, añadiendo que “lo más lamentable es la opinión demasiado extendida de que la situación del centro está ocasionada por el mal comportamiento de los usuarios. Nos parece intolerable. No es creíble que un problema de filtraciones de aguas fecales pueda ser imputado al comportamiento de los menores. Más bien parece que alguien pretende escudarse en los perjuicios que desgraciadamente siguen presentes en determinados sectores de la población, para proteger a la empresa constructora y no exigirle responsabilidades por lo que parecen, muy claramente, vicios ocultos. En consecuencia, le solicitamos que a la mayor brevedad posible, inicie usted el procedimiento correspondiente para determinar esta contingencia y obrar en consecuencia”.

Por otro lado, Alí también informó que “resulta también una obviedad decir que es preciso acometer, con el carácter de urgencia, a nuestro parecer diríamos que incluso de emergencia, unas obras mínimas de restauración de aquellas instalaciones. Los informes de Inspección de Trabajo y del servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que obran en poder la Consejería, así lo demandan y justifican”.

Otra de las sorpresas que llevó el diputado de Caballas es que “el centro carece de la preceptiva licencia de apertura, a pesar de haber sido solicitada en el año 2012”, recordando ”los continuos llamamientos del Gobierno, a través del consejero der Fomento en las sesiones plenaria, al estricto cumplimiento de la ley en esta materia, lo que impide, por ejemplo, que centenares de ceutíes puedan disfrutar del derecho básico al suministro de energía eléctrica”.

Este hecho “es un claro síntoma de una política de menores reprobable en su conjunto, y en cada una de sus aspectos, y que cuestiona el modo en que el Gobierno ejerce una competencia obligatoria”. En este sentido, Alí informó que “hemos de poner de manifiesto que el centro carece de las dotaciones mínimas para desarrollar programas educativos. Aquello tiene el tratamiento de una instalación tercermundista de supervivencia, más que de un centro de menores moderno capaz de aplicar las políticas educativas que son propias de esta área competencial”.

Por otro lado, Mohamed Alí también denunció la dotación de personal, “escandalosamente insuficiente”, añadiendo que “lejos de contar con una plantilla dimensionada a la necesidades de este centro y confeccionada atendiendo a un proyecto educativo definido, allí se van amontonando improvisadamente personas de procedencia diversa, vigilantes de una empresa privada que hacen de monitores, trabajadores de una empresa municipal, personal de plan de empleo o colaboración social o trabajadores de servicios educativos conveniados con una ONG que hacen lo que pueden ante una realidad compleja que los desborda”.

Por todo ello, desde Caballas han remitido un escrito al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, denunciando que “esta situación no se puede mantener ni un minuto más. No valen ni excusas vanas, ni argumentos falaces, ni discursos más o menos ingeniosos, tiene usted la responsabilidad de abordar, de manera inmediata, con todos los instrumentos y recursos precisos, la solución al problema que supone hoy el Centro de La Esperanza, antes de retornar a un pasado de infausta memoria, le recuerdo que el traslado a este lugar, en su día, obedeció a una orden de fiscalía, esperemos que no se vuelva a producir otro vergonzoso requerimiento”. En caso contrario, desde Caballas indican que “nos reservamos la posibilidad de plantear cuantas actuaciones sean precisas en los diversos ámbitos competentes, para intentar reconducir este penoso caos que sufren menores a su cargo”, manifestó Mohamed Alí en el día de ayer.



Quejas de trabajadores

Otro punto a tratar en toda esta situación que se viene alimentando en las últimas semanas, primero con la reunión de los presidentes de las AAVV y ahora con la visita al Centro de Menores del diputado de Caballas, Mohamed Alí, es la situación de los trabajadores de La Esperanza. Según ha podido saber EL PUEBLO, son ellos los que sufren una realidad que en la mayoría de los casos se hace “insoportable”. En este sentido, un sector de los profesionales que trabajan en el centro denuncian por un lado “la falta de personal” y por otro, “las situaciones violentas que vivimos a diario debido a los enfretamientos de los propios menores”, asegurando que “se producen peleas y robos entre ellos y la situación se hace en muchas ocasiones insostenible”.

Por este motivo piden “una mayor seguridad”, asegurando que “lo que sale en la prensa no es absolutamente nada con lo que a día a día vivimos en el propio centro. Esto es un descontrol y una auténtica mafia”, reconociendo que “existen bandas entre ellos y realizan trabajos que en muchas ocasiones están acompañados de robos y violencia”. Por este motivo, esperan que “se pueda dar una solución a una problemática que ha ido a más a lo largo de los últimos años y que o se le pone remedio o nos va a desbordar por completo.

Asociaión Marea Negra

Por su parte, la Asociación marea Negra se ha mostrado muy crítica con la situación que vive el Centro de Menores La Esperanza en el sector de la seguridad y asegura que “Ceuta es un desastre en este sentido. Lo que pasa en esta ciudada autónoma no ocurre en ningún sitio y estamos esperando a que se forme Gobierno para llevar a Madrid una situación que s preocupante y que afecta a toda la ciudadanía ceutí, ya que no se cumplen los requitos mínimos”. Aún así, esperan que “se puedan ir solucionando una serie de cuestiones que afectan a Ceuta en su seguridad”, asegurando que “la gente no tiene ni idea de la situación real que vive la ciudad en esta parcela”.

En febrero una inspección veterinaria obligó a hacer unas reformas que no se han producido

A requerimiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de Ceuta, el pasado 5 de febrero tuvo lugar en el Centro de Menores La Esperanza una inspección veterinaria en el que en primer lugar se aprecia que “el centro no presenta licencia de apertura u otro tipo de autorización administrativa para el desarrollo de la actividad”.

Por otra parte, en la zona de servicio de comidas, elaboradas previamente en la cocina central, se observa “dos agujeros en el falso techo por avería en los tubos de conducciónde aguas residuales, lo que provocaba manchas de humedad”. Además, se observa en el alicatado de la pared del mostrador de servicio otro agujero con una bolsa de plástico dentro y una tira de patata en su borde”. Ante estas mejoras obligatorias ordenadas por la inspección veterinaria, Mohamed Alí manifiesta que “a día de hoy todo sigue igual debido al pasotismo de los responsables de la Ciudad.

Es inadmisible que se pueda dar pie a este tipo de situaciones que afecta no solo a los 160 jóvenes que residen en La Esperanza, sino también a tutores y personas que pasan gran parte del día en el Centro de Menores”. Alí espera que la Ciudad se pronuncie de manera “inmediata” ante unos acontecimientos que “nos han dejado parapléjicos”, manifestó el diputado de Caballas.