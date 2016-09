«La Medalla es un premio a la actividad sindical»

LUIS CORBACHO

Viernes, 2 de septiembre de 2016

ENTREVISTA / Juan Carlos Pérez, secretario general de UGT Ceuta

Esta tarde, a partir de las 20:30 horas, el Teatro Auditorio del Revellín acogerá la entrega de las Medallas de la Ciudad, en el contexto del Día de Ceuta. Distintas autoridades estarán presentes en este evento, en el que se reconocerá a la UGT de Ceuta y a la comunidad Agustiniana. Este diario realizó una entrevista al secretario general de la UGT en Ceuta, Juan Carlos Pérez, que lleva cinco meses en el cargo. Por tanto no es momento de hacer balance, ya que lleva poco tiempo. En todo caso comenta que en este tiempo no ha parado de trabajar. El pasado mes de agosto fue más tranquilo, ya que se trató de un mes “Inhábil”. En esta entrevista con El Pueblo hace un repaso a los retos de la organización sindical.

Juan Carlos Pérez ha tenido la suerte de ocupar el cargo de secretario general de la UGT en Ceuta cuando la organización ha recibido la Medalla de la Ciudad. Su valoración es muy positiva y considera que es un reconocimiento colectivo, a las mujeres y hombres que durante décadas han estado trabajando por los derechos de los trabajadores desde este sindicato. Ciudadanos fue el partido encargado de presentar la propuesta de reconocimiento, que fue respaldada por el Gobierno de la ciudad, reconociendo así la labor de un sindicato histórico.

Pregunta.- ¿Qué valoración hace de que la UGT vaya a recibir la Medalla de la Ciudad?

Respuesta.- La valoración es muy positiva, evidentemente, no puede ser de otra manera. La Unión General de Trabajadores en España este año hemos cumplido 128 años de historia, con lo cual ya de por sí la UGT demuestra su trayectoria y su entidad en la defensa de los derechos de los trabajadores. En Ceuta en particular llevamos desde los años 20, con lo cual la historia de la UGT en la ciudad es muy importante. Para nosotros esta concesión es un motivo de orgullo y de satisfacción. Creemos que no solamente es la organización en sí por la antigüedad que tiene o por la trayectoria que ha tenido a lo largo de todos estos años, es un premio a la actividad sindical, a todos los trabajadores y trabajadoras, delegados y delegadas sindicales de la Unión General de Trabajadores que día a día hacen este sindicato más grande, están en las empresas, en la pequeña y mediana empresa, en las grandes empresas, y luchan por los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país.

P.- ¿Qué parte de responsabilidad tiene usted en este reconocimiento o es algo colectivo?

R.- Entiendo que es algo colectivo. A mí me ha tocado vivir esta circunstancia porque soy el actual secretario general de la Unión General de Trabajadores. He participado de toda esta historia porque llevo años ejerciendo de delegado sindical y de miembro de la Junta de Personal que representa a los trabajadores. Todo es algo colectivo y todos participamos de esta Medalla.

P.- ¿Cómo se enteró de que le habían concedido la Medalla de la Ciudad?

R.- Al principio fue a través de los medios de comunicación. Nos enteramos que nos habían propuesto y fue una sorpresa para nosotros. También nos lo dijo el proponente, de Ciudadanos. Nos comentó que nos había propuesto para la Medalla de la Ciudad para que lo supiéramos.

P.- Además de UGT se premia a la comunidad Agustiniana, ¿tienen algún trato con ellos?

R.- Yo particularmente no lo tengo, pero aquí hay una Federación de Enseñanza en la FETE que tienen allí afiliados y afiliadas y delegados también dentro del centro educativo. Tienen un trato continuo y constante con los trabajadores de este centro y reivindican sus derechos para luchar por los derechos de ellos.

P.- ¿Cuál es el trabajo diario que viene realizando UGT en Ceuta?

R.- UGT es un elemento fundamental para la vertebración de la sociedad ceutí. Nuestro trabajo diario es, aparte de asesoramiento de nuestros afiliados y afiliadas, hacer una labor diaria de la defensa de los derechos de los trabajadores en las diferentes empresas. También tenemos un elemento fundamental, que es la negociación de los convenios colectivos que afectan a todo el colectivo de los trabajadores. La UGT, al igual que Comisiones Obreras o que otros sindicatos, pero mayormente los sindicatos de clase, negocia los convenios colectivos de todos los trabajadores, estén o no estén afiliados. Entonces en nuestra negociación colectiva en los convenios de comercio, de hostelería, de diferentes sectores productivos de la ciudad es fundamental. Por ejemplo en la empresa pública viaria. Es un trabajo diario y constante que no se ve, pero que está ahí.

P.- ¿Este sindicato cuenta con muchos afiliados en Ceuta? ¿Cuántos son actualmente?

R.- Actualmente este sindicato tiene alrededor de unos 4.000 afiliados en Ceuta, que es un buen número. Nosotros aspiramos a tener más. Son bastantes o suficientes. Evidentemente hay muchos trabajadores en la ciudad y entendemos que todos los trabajadores deberían estar afiliados a uno u otro sindicato porque teniendo unos sindicatos fuertes los derechos de los trabajadores estarían mucho mejor defendidos.

P.- Parece que los sindicatos hayan perdido respaldo ciudadano en los últimos años, ¿qué se puede hacer para invertir esa tendencia?

R.- En los últimos años los sindicatos hemos sido el último bastión entre los derechos de los trabajadores y la patronal. Las leyes que han hecho los diferentes gobiernos han creado un desequilibrio total entre la patronal y los trabajadores. Las diferentes reformas laborales han ido siempre en contra del trabajador. Los sindicatos tenemos un elemento fundamental en la defensa de estos derechos. Yo creo que ahora más que nunca el sindicalismo está de moda, es importante y lo primero que hay que conseguir es la derogación de la Reforma Laboral, tanto del PSOE como del Partido Popular.

P.- ¿Cómo valora la situación política actual a nivel nacional?

R.- Es una incertidumbre total. No sabemos si tenemos gobierno, no sabemos si vamos a tener, si vamos a tener unas nuevas elecciones. Lo que sí nosotros tenemos claro es que el gobierno que salga de todo este follón debe pensar más en el trabajador y en el ciudadano porque se han perdido derechos en los últimos cuatro años amparándose en la crisis. Se han perdido derechos sociales, derechos de sanidad, derechos de educación, derechos laborales, derechos económicos. En definitiva la democracia ha ido para atrás. Creemos que tiene que haber un gobierno de signo fuerte, renovador, que derogue leyes como la LOMCE y la Reforma Laboral. Además que apueste por la negociación colectiva y empecemos de una vez por todas a crear empleo porque la falta de empleo es una lacra de este país importantísima bajo nuestro punto de vista.

P.- ¿Qué pueden hacer los sindicatos para influir en la política nacional?

R.- Nosotros influimos en la política nacional en las diferentes mesas de diálogo que hay a nivel nacional y en las diferentes comunidades. ¿Cómo? Pues negociando y viendo las maneras que podemos hacer para que los derechos que se han perdido se restablezcan de cierta manera. Esa es una manera de influir en la política nacional: que las políticas que hagan los gobiernos sean a favor de los trabajadores y las trabajadoras de este país.

P.- UGT es un sindicato histórico, ¿cuándo se fundó en la ciudad de Ceuta y cuáles fueron sus principios fundacionales?

R.- Son los mismos principios fundacionales que la UGT a nivel nacional, que se fundó en agosto de 1888 en Barcelona. Aquí en Ceuta se fundó a finales de los años 20. Antes, durante la República y después en ese periodo la UGT era un sindicato muy importante. En 1933 la UGT ya tenía 3.000 afiliados aquí en Ceuta. En aquel tiempo había personas importantísimas. En la lucha por los derechos de la mujer estaba Antonia Céspedes Gallego ‘La latera’. En la fábrica de conservas hizo la primera huelga de mujeres para reivindicar los derechos de la mujer. Cuando el golpe de estado fue encarcelada y fue asesinada por defender los derechos de los trabajadores. La UGT ha jugado un papel fundamental en los derechos de los trabajadores y en defender la ley, el orden y la democracia.

P.- ¿Cuáles son los valores que guían al sindicato UGT?

R.- Los valores fundamentales son los derechos de los trabajadores, la defensa de los ciudadanos en el tema social, de la sanidad, de la educación y la defensa de la democracia y de los derechos de los ciudadanos.

P.- En los últimos años se han recortado derechos de los trabajadores. ¿Qué tiene que decir su sindicato al respecto?

R.- Nosotros hemos hablado en la calle mediante diferentes manifestaciones, diferentes huelgas, en los medios de comunicación y día a día estamos haciéndolo. Desde luego que el recorte brutal que han sufrido los trabajadores en estos últimos cuatro años no puede seguir así. La patronal, las grandes empresas y los gobiernos quieren trabajadores baratos, que trabajen pocas horas, con sueldos que no sean dignos. Nosotros luchamos por todo lo contrario: sueldos dignos, trabajo más estable. Entendemos que la única manera de recuperar la economía en España es que se vuelva a invertir, que vuelvan los trabajadores a tener confianza y la recuperación de unos salarios dignos.

P.- ¿Cuánto tiempo lleva al frente del sindicato en Ceuta? ¿Cuál es su balance de este tiempo?

R.- No puedo hacer un balance aún porque solo llevo cinco meses al frente del sindicato. No me ha dado tiempo de hacer un balance de lo que he hecho, de lo que estamos haciendo. Lo que sí sé es que no he parado. Son muchas cosas las que hay que llevar adelante y también ha coincidido el tiempo de verano, ya que agosto ha estado inhábil. Tenemos muchas ideas y muchas ganas de que este sindicato siga creciendo mucho y dejarlo en una buena posición, como la que nos hemos encontrado.

P.- ¿Cómo es su relación con otros sindicatos con presencia en la ciudad?

R.- Yo me llevo bien. Tengo unas relaciones muy buenas con Juan Luis Aróstegui y el sindicato Comisiones Obreras. No me llevo mal con Ricardo Martínez, el actual secretario del CSIF. Mis relaciones con los otros sindicatos son cordiales y buenas.

P.- ¿Cómo es su relación con el equipo de gobierno local? ¿Y con la oposición?

R.- Tengo una buena relación con el equipo de gobierno. Yo he entrado en la Secretaría General de UGT y mi intención primera ha sido establecer lazos de comunicación con todas las instituciones: Delegación del Gobierno, Gobierno local y oposición. El sindicato debe participar en la negociación de todos los convenios, de todos los acuerdos que sean necesarios para mejorar las condiciones de los trabajadores. Aquí tenemos una lacra que es el paro. A nivel nacional afecta, pero aquí en Ceuta en particular es muy fuerte el paro, estamos cerca de 14.000 parados. La UGT tiene que estar ahí con las instituciones para buscar soluciones al paro y a los problemas de los trabajadores de Ceuta. Pelearemos por los derechos y continuando la negociación con las diferentes instituciones podemos conseguir cosas para que los trabajadores estén bien. Por su parte con la oposición me llevo bastante bien, con todos los grupos. Las relaciones son buenas.

P.- ¿Cuáles son los retos que se marca el sindicato aquí en Ceuta?

R.- El objetivo principal que tiene este sindicato es tratar de bajar las cifras del paro de la ciudad. Para ello solicitamos una mesa para el empleo. Estamos pendientes de que en septiembre se vuelva a reunir. Es fundamental bajar las cifras del paro en esta ciudad. Ese es el reto principal de esta organización. Otro reto bajo otro punto de vista es la incorporación de la mujer al mundo del sindicato, que aquí en Ceuta no es todo lo óptima que debiera ser.

P.- Finalmente, ¿cuáles son los principales problemas que se viven en Ceuta?

R.- Enlaza con los retos, ya que el problema principal es el paro. También los derechos, los convenios colectivos. Estamos dando los pasos necesarios para intentar abordar los retos nuestros, que son los problemas de los ciudadanos, de los trabajadores y las trabajadoras. Esos son nuestros problemas.