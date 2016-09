El PSOE ve “una temeridad” abrir la guardería en el José Acosta

EL PUEBLO

Viernes, 2 de septiembre de 2016

Un día después de que el Gobierno anunciara que se encuentra habilitando el antiguo parvulario del CEIP José Acosta para acoger a los alumnos de Amor Fraterno, desde el partido socialista de Ceuta han mandado un comunicado para exigir que se posponga la apertura de estas aulas “hasta no acabar con los riesgos por intoxicación derivados de un potencial incendio en la zona boscosa aledaña, ya señalados en varios informes de técnicos en la materia”.

“Cinco son los meses que se han cumplido desde que la Consejería de Medio Ambiente aprobara la propuesta llevada a Pleno por el PSOE para acabar con los riesgos de incendio en el talud del Chorrillo”, recuerdan desde el PSOE. Para Gonzalo Sanz, responsable de Política Autonómica, “pretender abrir a toda prisa unas instalaciones como una guardería existiendo informes técnicos que constatan el peligro de la zona es una irresponsabilidad que no vamos a permitir”. Y es que, señalan desde el partido, varios informes de Obimasa y Bomberos alertan sobre la dificultad que supondría una evacuación en caso de incendio en una zona “cuya falta de mantenimiento ha provocado una masa arbórea que por su densidad y elevada pendiente podría provocar una tragedia en los edificios colindantes”.

El responsable del área municipal del PSOE quiere subrayar que “las prisas y la mala gestión a la hora de abordar una apertura frustrada tras el fracaso en la compra de Amor Fraterno no puede hacer al gobierno del PP cometer la grave imprudencia de exponer a decenas de niños al riesgo de una intoxicación por humo, algo garantizado ahora mismo si se produce un fuego con las actuales condiciones de la zona aledaña”. Sanz dice no entender cómo “ni siquiera hacen caso a los técnicos cuando se refiere a la integridad física de niños de guardería” y, espera el socialista, “que esa guardería no abra hasta no eliminar por completo la peligrosidad apuntada por los especialistas”. Una intención que choca con la manifestada por el Gobierno de que los alumnos inicien el curso el día 8 en estas aulas.

Búscome denuncia que los alumnos son “víctimas de la improvisación”

Desde Búscome, a raíz de la polémica surgida en torno a Amor Fraterno, han denunciado que la situación de esta guardería se haya perpetuado durante años cuando los alumnos iban allí “sólo para unos meses”. ”El Gobierno tendría que haber reformado, desde hace mucho tiempo, la parcela que es de su propiedad y haber construido un Centro de Educación Infantil”, critican desde la asociación para añadir: “Ahora, tal y como nos cuenta una madre que se ha dirigido a nuestra asociación, los usuarios que estaban en el Amor Fraterno son experimentos de la improvisación. Unos probarán suerte en el José Acosta, y otros no”.