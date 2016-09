“El equipo ya se ha quitado la ansiedad y está con muchas ganas”

A. DE LA VEGA

Viernes, 2 de septiembre de 2016

fútbol / tercera división, grupo ‘x’

La AD Ceuta FC recibirá este domingo al Arcos CF en el primer partido de la temporada sobre el césped del Alfonso Murube. Tras la derrota cosechada en el debut liguero frente al San Roque, el conjunto caballa afronta este nuevo encuentro con muchas ganas de sumar los tres primeros puntos del campeonato. Así lo asegura Pablo Antón, quien reconoció que al equipo le pesó demasiado en el ‘Manolo Mesa’ los nervios del primer partido de Liga.

“El de San Roque fue un partido feo y muy trabado. Ellos apenas dispusieron solo de la ocasión del penalti, mientras que nosotros tuvimos más la pelota y algo más de llegada. Sin embargo, tampoco nos acercamos a la portería contraria con mucho peligro”, reconoció el guardameta ceutí, que achacó a los “nervios del inicio” la derrota final en San Roque. El equipo tenía demasiada ansiedad por hacer las cosas bien, y al final no consiguió reaccionar del todo tras el gol del San Roque”, apuntó.

Respecto al tanto de Copi desde los once metros, Pablo Antón admitió que el balón rebasó por completo la línea. “Lo cierto es que el balón sí que entra. Conozco a Copi, y sabía que iba a aguantarme lo máximo posible, por lo que yo también intenté aguantarle a él. Lo que no me esperaba es que me picase la pelota”, admitió.

Sin embargo, el Ceuta ya ha pasado página del encuentro en San Roque y tiene los cinco sentidos puestos en el partido de este domingo en el Murube. “Desde que empezamos a trabajar esta semana el equipo ha demostrado unas ganas tremendas para afrontar este nuevo partido. Queremos agradar a la afición y hacer las cosas bien”, aseguró Pablo Antón, que en esta ocasión está convencido de que los nervios no supondrán un problema.

“El equipo ya se ha quitado la ansiedad y está mucho mejor que la semana pasada. Después del primer partido el míster no quiso darle mucha importancia al resultado, porque esto solo acaba de empezar y quedan muchos puntos por jugar, y ahora notamos que estamos mucho mejor y esperamos demostrarlo este domingo frente al Arcos”, admitió.

Un Arcos que, sin embargo, no le pondrá las cosas nada fáciles al equipo caballa, ya que se ha reforzado mucho durante la pretemporada y aspira a convertirse en uno de los equipos revelación del campeonato. “El Arcos tiene muy buen equipo. Ha incorporado a buenos jugadores y estoy convencido de que podrá estar peleando por los primeros puestos. Pero nosotros queremos dar una buena imagen en nuestro campo y pelearemos por conseguir los tres puntos”, aseguró.

El guardameta ceutí asegura que cada día se encuentra en mejor forma, encontrándose completamente preparado para pelear por la titularidad con Iván, que también ha realizado un gran trabajo durante la pretemporada y que no le pondrá las cosas nada fáciles para hacerse con el puesto. “La verdad es que cada día me encuentro mejor. Casi llego a la forma física que quiero, y estoy muy contento de poder seguir defendiendo la camiseta de este equipo. Ahora me toca pelear cada día con Iván por defender la portería, y lo cierto es que me está poniendo las cosas difíciles. Estoy convencido de que los dos haremos las cosas lo mejor posible para ayudar al equipo a conseguir los objetivos”, concluyó.

Entrenamiento matinal y comparecencia de Masegosa

Los jugadores del Ceuta han sido citados en la mañana de hoy para llevar a cabo un nuevo entrenamiento sobre el césped del Alfonso Murube. Esta será una buena oportunidad para que Pepe Masegosa compruebe el estado de cada uno de sus futbolistas antes de empezar a preparar la convocatoria para el encuentro de este domingo frente al Arcos. Una vez concluido el entrenamiento, el técnico sevillano comparecerá ante los medios de comunicación para hablar sobre la actualidad del equipo y el encuentro de este fin de semana, primero de esta temporada en el Murube. Masegosa quiso restarle importancia a la derrota encajada por su equipo frente al San Roque, consciente de que solo era el primer partido del campeonato. Sin embargo, tanto el cuerpo técnico como toda la plantilla confían en que, sin los nervios del inicio del curso, el equipo sea capaz de dar una buena imagen ante sus aficionados y que consiga los tres primeros puntos del campeonato ante un rival complicado.