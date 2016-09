Sigo teniendo razón, sin presumir

Viernes, 2 de septiembre de 2016

Buen día, gente:

Acabo de salir de un bache sanitario, un gripazo como la copa del pino más grande que pudiera existir en este país de la pandereta y el gazpacho.

Poco a poco el pueblo español, que no es del PP como dice Mariano Rajoy Brey ni mucho menos, se va dando cuenta de las situaciones reales de la política y de la economía que acaba de mostrar en su deprimente discurso de investidura el mencionado más arriba.

Que se empeñe, el candidato a presidente del Gobierno, en que es la única opción cuando ha ofrecido un discurso de investidura inanimado por completo y con evidentes desganas, solo se salvó un pelín con su hábil ironía dando ocasión a que salga su popular picardía gallega.

Pero esa picardía no tiene lugar en un escenario que tiene que ser muy serio, como tampoco es seria la postura del líder socialista Pedro Sánchez Pérez-Castejón, pese al rotundo no que viene configurando su actuación pese a las fuertes presiones que ha tenido desde que comenzó la campaña de estas elecciones. No es seria porque no ha despejado la duda de que si va a intentar una alternativa o si ya está pensando en las terceras elecciones, dando con ello opción a que Mariano Rajoy Brey vea reforzada su posición respeto a lo dicho por el socialista acerca de no querer terceras elecciones.

Mientras el actual candidato a presidente insiste en su chantaje autoproclamándose como única opción, el falangito Alberto Rivera Díaz se sube a la parra intentando hacernos creer que lidera el único partido válido para resolver problemas… no se si se da cuenta de que está quedando como un simple mercader que dispone de diversas chaquetas según la ocasión.

Pactar con los socialistas para después hacerlo con el PP no es que suene raro es que es una auténtica tomadura de pelo al electorado. Primero porque tales pactos no juegan absolutamente nada en el entorno real de la política a menos que sean refrendados por las cámaras y para ello habría que existir un Gobierno… segundo porque la tomadura de pelo es tal que con solo ver la traición al pueblo, a sus votantes, por C’s es lo mismo que vender por 30 dinares la palabra dada al mismo. Me refiero a que Alberto Rivera Díaz había insistido tanto, antes de pactar, en no apoyar a Mariano Rajoy Brey por muchas causas que quedaron en nada como quedarán esos pactos firmados.

Supongo que el candidato a presidente no saldrá vencedor en la segunda votación y ello daría opción a que los socialistas presenten de nuevo a su candidato… el dilema está en que tendrían que aceptar el punto que les aleja de Podemos: el precio del referéndum catalán si quieren optar a la presidencia.

Nada tan sencillo, para el PP, que propongan otro candidato que no sea Mariano Rajoy Brey ni alguien cercano al mismo, tal vez los socialistas ofrezcan la abstención si ven que no es posible llegar a un acuerdo con los nacionalistas.

Nada tan sencillo para el PSOE si acepta las condiciones de Podemos y los nacionalistas –que la lleven a cabo será otra cosa- con lo que obtendría 180 votos y alguna que otra abstención.

Nada tan sencillo para los nacionalistas que ceder momentáneamente y conceder la presidencia a un gobierno de izquierdas para luego, durante el camino, luchar por sus aspiraciones.

Que se quite de la cabeza, el líder socialista, la fórmula transversal entre PSOE. Podemos y Ciudadanos… los dos últimos no se tragan desde que deterioraron sus relaciones el pasado mes de marzo y por sus diferencias ideológicas cada vez más claras. Solo puede esperar que el líder de C’s se humille y cambie su demasiado visto traje azul por el mono de obrero, lamentablemente también azul.

En fin la vida sigue y yo también, confiando en que vengan las terceras elecciones, que traerán más diversiones al aburrido ruedo político.