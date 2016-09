Vivir a costa de los demás sin esfuerzo

Sábado, 3 de septiembre de 2016

Buen día, gente.

Sigo aún dentro del bache sanitario, con la cabeza sonando a bombo sin platillos y la nariz en forma de coliflor que sin embargo no me impide seguir trabajando. Difícil tengo conseguir la baja laboral si además estoy jubilado.

Seguimos en el ‘Reino de la Pandereta y del Gazpacho’, más conocido como ‘El País de la Escopeta Nacional’ –si alguno no conoce este último significado, le recomiendo vean la película de Luis García-Berlanga Martí (1921-2010) del mismo título pero sin ‘El País de’- con esos cambios de declaraciones que parecen tener intención de marear la perdiz si es que no estaba mareada aún.

Que el partido supuestamente más corrupto de todos los tiempos presente a un candidato y que este se otorgue la capacidad de luchar contra la corrupción…, je, je, ni José Sazatornil Buendía (Saza) (1925-2015) lo hubiera hecho mejor en sus intentos de colar sus porteros electrónicos en urbanizaciones de nueva construcción.

Estoy escribiendo esta nota y aún no está el Congreso para votaciones y desconozco el resultado aunque creo que Mariano Rajoy Brey esté abonado al fracaso.

Como decía poco después del principio, el PP sigue buscando las cosquillas al personal y ahora salen con que evidentemente no les parece una fecha razonable el 25 de diciembre para las terceras elecciones.

Alegan que ese día es el resultado en que su líder, con el beneplácito de su conciudadana Ana Pastor Julián, eligió para presentarse a la investidura… a modo de claro chantaje al resto de diputados no pertenecientes al PP. Esto último lo afirmo yo.

El portavoz del PP, Rafael Hernando Fraile –he de confesar que no me cae, en absoluto, nada bien- se muestra convencido, como casi siempre que habla, de que no habrá terceros comicios porque no pueden hacer el ridículo… a pesar de que cree, encima, que le pueden ir muy bien al PP.

Vaya cinismo que desarrolla este señor portavoz al manifestar “No tenemos miedo a unos nuevos comicios porque hemos hecho lo correcto, ya que hemos ofrecido acuerdos y tendido la mano a la gente para que no hubiera una legislatura frustrada otra vez…”

Vamos a ver, que yo sepa, y muchos de los ciudadanos también, nunca hemos visto que el PP tienda la mano ni al PSOE, ni a Podemos y sus confluencias, ni al PNV, ni a los catalanes… sólo los ha ido amenazando, una y otra vez, con ese cuento del día de Navidad si no se abstienen.

Casi acepto quedarnos sin gobierno ante tanta acumulación de mentiras y manipulación de los medios de comunicación, aunque el resultado final sea que el actual presidente en funciones tenga reservada de antemano una poltrona en una empresa de importancia, entregada a la privada por su propio Gobierno faltaría más, con unos emolumentos que harán pequeño su patrimonio personal.

¡Ah!, me gustaría saber cómo Mariano Rajoy Brey ha sacado adelante un patrimonio millonario siendo registrador de la propiedad… no es por nada, es que me gustaría tenerlo también y agradecería me informara como conseguirlo.

Espero que no vaya a crear tendencia por esos cinco años en La Moncloa y casi la considere un patrimonio suyo más, con lo fácil que le resultará ponerla a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Estos gallegos, desde aquel que se hizo con el Pazo de Meirás…

Todos tenemos sueños, sueños que nos hacen afrontar el día a día. Mi sueño es ayudar a sacar adelante mi país. He centrado mis esfuerzos en conectar con las necesidades de la mayoría de los ciudadanos consiguiendo, gracias a vosotros, un rotundo éxito.

Disculpen, el párrafo anterior no lo escribo yo, lo dice el que ya saben…

En fin, la vida sigue y yo también, pensando en cómo me haría con un patrimonio ‘mucho-millonario’ sin declarar ni pagar a Hacienda. Es mi sueño ¿no?