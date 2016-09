Vivas vincula la época de más inversión pública al Estatuto

V.S.C.

Sábado, 3 de septiembre de 2016

El Estatuto de Autonomía, después del respaldo obtenido por el Consejo de Estado señalando que este se encuentra por encima de la Ley de Bases de Régimen Local, fue una de las piezas centrales del discurso que pronunció ayer el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas, durante el acto para celebrar el Día de Ceuta. Y es que, este dictamen abre la puerta a seguir avanzando en el autogobierno y desde el Ejecutivo quieren andar esta senda como así lo dejó claro ayer Vivas.

El líder del Gobierno ceutí, tras elogiar la diversidad de la ciudad, se refirió al Estatuto de la Autonomía como la norma básica para, además de hacer posible el autogobierno, procurar la mejora de las condiciones de vida de los ceutíes, “en igualdad con el resto de los españoles y al amparo del principio de solidaridad que recoge nuestra Constitución”. “Desde esta perspectiva, un hecho resulta revelador: la aprobación y desarrollo del Estatuto de Autonomía coincide con el periodo de nuestra historia reciente de mayor inversión pública y de más capacidad financiera de nuestra hacienda, lo que se ha traducido en avances sustanciales en la calidad de los servicios públicos esenciales, en la ampliación de la red de protección social, en la renovación y modernización de la trama urbana, y en la consolidación y perfeccionamiento de nuestro régimen económico y fiscal especial”, destacó Vivas.



Mayores recursos

No obstante, señaló el presidente, no ha sido el Estatuto de Autonomía el único factor a tener en cuenta en el referido proceso de avance, “pero sí uno muy importante”. “El rango autonómico nos ha propiciado una mayor presencia institucional y más ágil interlocución con quien finalmente decide la asignación de recursos entre las distintas administraciones territoriales”, apuntó Vivas en referencia a la línea directa que ha afirmado siempre que existe entre Ceuta y Madrid, y con el Gobierno del PP, para trasladar las necesidades de la ciudad al Estado.

Pero no todo ha sido positivo en estos años para la ciudad, donde existen problemas estructurales, como el paro, de los que ayer Vivas no eludió hablar. “Tenemos muchas asignaturas pendientes, alguna de tanta envergadura como el drama del paro, especialmente acusado en el caso de nuestros jóvenes”, reconoció el presidente para reiterar que la solución “no es fácil”. Eso sí, el presidente señaló que la “reconocida dificultad” no puede convertirse “en pasividad o resignación”. “No nos lo podemos permitir”, apostilló para lanzar una llamada a la colaboración: “Necesitamos todas las manos, todas las ideas, todas las voluntades, todas las luces para ponerlas al servicio de la causa del empleo”. Un esfuerzo que, entiende Vivas, ha de dirigirse a perseverar en los ejes de actuación como el mantenimiento del músculo de las administraciones públicas; la mejora de la conectividad y de las comunicaciones con el entorno; la defensa de las peculiaridades fiscales; el fomento del emprendimiento; la apuesta por la formación; y la lucha contra el fraude en cualquiera de sus manifestaciones.



Compromiso y deseo

El presidente, en la última parte de su discurso, no dejó tampoco de hacer mención a todos los galardonados, con especial énfasis a quienes a título póstumo han recibido la Medalla de la Ciudad. Hombres, todos ellos dedicados a la medicina, de los que Vivas destacó “su vocación y dedicación para cuidar la salud de los demás”.

Vivas quiso terminar su intervención “con un compromiso y un deseo”. “El compromiso, defender los tres pilares en los que se sustenta nuestro modo de vida y de convivencia: los valores constitucionales, el Estatuto de Autonomía y el acervo europeo”, señaló el presidente ante el público que presenció el acto por el Día de Ceuta en el Auditorio del Revellín. Mientras, el deseo del presidente, recogido en el himno de la ciudad fue “que el grito de viva Ceuta siga sonando en el alma de nuestra tierra cual eco fuerte de un viva España”.

Agradecimiento

Familia Chocrón Macías. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha remitido una carta de agradecimiento a la familia Chocrón Macías, que ha donado a la Ciudad las medallas que ayer fueron impuestas y entregadas durante el acto institucional de celebración del Día de Ceuta. “Constituye una prueba más del cariño de la familia Chocrón Macías a su querida Ceuta”, ha señalado el presidente.

Vivas pone el valor la labor sindical y su contribución a la democracia

Vivas tuvo especial mención en su discurso a la visita del secretario general de UGT, Josep María Álvarez, que acudió a la entrega de la Medalla de la Autonomía a su sindicato. Un reconocimiento que el presidente señaló como merecido por “los cientos de miles de trabajadores que, a lo largo de estos cien años de historia, han encontrado en el sindicato amparo y defensa de sus derechos y legítimas demandas; por su decisiva y generosa contribución a nuestro modélico proceso de transición a la democracia; por los muchos militantes que, en las épocas difíciles de persecución y exilio, se mantuvieron fieles a sus principios y a sus ideas, aun a costa de su libertad y hasta de sus vidas”.