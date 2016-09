Los trabajadores de Proman no han recibido carta de despido

V.S.C.

Sábado, 3 de septiembre de 2016

Los diez trabajadores de Proman que en la ciudad se encargaban de controlar los accesos a las instalaciones deportivas y de ocio de Defensa se encuentran sin trabajo desde este jueves, pero todavía no han recibido la carta de despido ni están dados de baja. Aunque la empresa tiene tres días para ello, los trabajadores ya han denunciado a la compañía por no haber recibido ni la carta de despido ni el certificado de empresa.

Mientras tanto, Defensa ha destinado a sus efectivos para controlar los accesos a estos centros. Se trata de militares que, sin uniforme ni armas, realizan las labores de un servicio que hasta ahora estaba externalizado. No obstante, Defensa decidió rescindir a partir de septiembre el contrato con Proman que, tanto en Ceuta como en el resto de España, había dejado de pagar a los trabajadores que se encargaban del control en distintos edificios de Defensa. La compañía mantenía varios contratos con este ministerio y todos ellos les han sido rescindidos por los problemas de pago. Una situación ante la que, en primer lugar, Proman propuso a sus trabajadores que aceptaran un despido procedente para no tener que pagarles los cuatro meses de nómina que no les había abonado ni indemnización, pero para que accedieran antes al paro. Extremo, que los empleados, dispuestos a luchar por lo que se les debe, no han aceptado.



Por la vía judicial

Lo que lamentan los trabajadores, que denunciaron la situación de impago a comienzos de julio, es que Proman ha recibido el dinero de Defensa para prestar el servicio, mientras que ellos no han cobrado por su trabajo. Por eso, y ante la perspectiva de que la empresa no responda a sus obligaciones de pago, han denunciado en los juzgados y están a la espera de que se fije una fecha para el juicio. De momento, el pasado 16 de agosto, se debía celebrar un acto de conciliación entre empresa y trabajadores al que no asistió ningún representante de Proman.

Petición para que se subrogue a los empleados

El nuevo contrato saldría a la luz el próximo año y los trabajadores temen que la nueva adjudicataria no cuente con ellos. Por eso, quieren solicitar a Defensa que en el pliego de condiciones establezca una cláusula para subrogar a los diez empleados que han venido prestando este servicio. El que menos antigüedad tiene, lleva trabajando ocho años.

Compromiso de Defensa para el próximo contrato

Desde CCOO también están negociando que los empleados que ahora se verán afectados sean subrogados a la nueva adjudicataria. Defensa se ha comprometido a puntuar más aquellas ofertas que incluyan a los empleados que estaban con Proman, entre los que se encuentran los diez afectados en Ceuta. Una opción que esperan que sirvan para salvar sus puestos de trabajo.

Contratos con empresas insolventes

CCOO considera inaceptable que, por las administraciones públicas, puedan adjudicarse obras o servicios a empresas insolventes y que incumplen la legislación laboral “de forma reiterada y sistemática”, como en el caso de Proman, cuyos trabajadores no han percibido ninguna cantidad en concepto de salario desde abril, ni siquiera las prestaciones por incapacidad.